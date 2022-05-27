Москва, , 12:03 — REGNUM Отсутствие диалога между бизнесом и российской властью становится тем трендом, в рамках которых сложно продвигать задачи, которые стоят перед предпринимателями. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 27 мая заявила Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Бизнесмены Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все, кто не первый год борется за малый бизнес, понимают, что сегодня сложилась едва ли не тупиковая ситуация, — посетовала. — К сожалению, ситуация стагнирует и становится все хуже. Отсутствие диалога между бизнесом и властью становится тем трендом, в рамках которых сложно продвигать задачи которые стоят перед бизнесом. Правительство РФ перестало быть готовым к системному решению вопросов. Никакого мобилизационного сценария нет. Мы живем в логике национального проекта по МСП, который сформирован еще в 2018 году. Что было в 2018 году? Другая сказочная жизнь, как стало понятно сейчас. Надо заниматься малой индустриализацией и формировать адресные программы развития собственного производства., но все о чем нам рассказывают — «эти уйдут, а китайцы придут». Серьезной проработки незакрытых ниш — нет».