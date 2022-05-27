Москва, 27 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Отсутствие диалога между бизнесом и российской властью становится тем трендом, в рамках которых сложно продвигать задачи, которые стоят перед предпринимателями. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 27 мая заявила Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

«Все, кто не первый год борется за малый бизнес, понимают, что сегодня сложилась едва ли не тупиковая ситуация, — посетовала. — К сожалению, ситуация стагнирует и становится все хуже. Отсутствие диалога между бизнесом и властью становится тем трендом, в рамках которых сложно продвигать задачи которые стоят перед бизнесом. Правительство РФ перестало быть готовым к системному решению вопросов. Никакого мобилизационного сценария нет. Мы живем в логике национального проекта по МСП, который сформирован еще в 2018 году. Что было в 2018 году? Другая сказочная жизнь, как стало понятно сейчас. Надо заниматься малой индустриализацией и формировать адресные программы развития собственного производства., но все о чем нам рассказывают — «эти уйдут, а китайцы придут». Серьезной проработки незакрытых ниш — нет».