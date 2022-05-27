Нью-Дели, , 12:57 — REGNUM Индия приступила к осуществлению амбициозного плана по сокращению зависимости от Китая в отношении ключевого фармацевтического сырья в стремлении стать «мировой аптекой», сообщает 27 мая CNBC.

Лекарства Domadoktor.ru

Индия уже является третьим крупнейшим производителем лекарств в мире и имеет одни из самых низких производственных затрат. Примерно каждая третья таблетка, потребляемая в США, и каждая четвертая в Великобритании производятся Индией. Более 80% антиретровирусных препаратов, используемых во всем мире для борьбы со СПИДом, по данным правительства, поставляются индийскими фармацевтическими компаниями. На 9 мая 2022 года Индия также поставила более 201 млн доз вакцины для борьбы с коронавирусом примерно в 100 стран в Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Однако индийский фармацевтический сектор стоимостью 42 млрд долларов сильно зависит от Китая в плане ключевых фармацевтических ингредиентов — лекарственных веществ, отвечающих за лечебный эффект препарата.

Согласно официальному отчету, Индия импортирует около 68% лекарственных субстанций из Китая, поскольку это дешевле, чем производить их внутри страны.

Но ситуация, возможно, начинает меняться.

В соответствии планами правительства, 32 индийских завода начали производить 35 лекарственных субстанций. Ожидается, что это позволит снизить зависимость от Китая на 35% до конца десятилетия, по оценкам рейтинговой компании ICRA Limited — индийского филиала Moody’s.

Для фармацевтического сектора правительство выделило более 2 млрд долларов на стимулирование как частных индийских компаний, так и иностранных участников рынка, чтобы начать производство 53 действующих веществ, поставки которых в значительной степени зависят от Китая.

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