Триполи, , 12:23 — REGNUM Назначенный парламентом Ливии премьер-министр страны Фатхи Башага заявил, что не намерен входить в Триполи для того, чтобы взять власть в свои руки. Об этом 27 мая сообщает Al-Hadath.

Фатхи Башага EcoActu Eco

Заявление Башага прозвучало на фоне новостей о том, что его политический оппонент Абдель-Хамид Дабайба начал мобилизацию лояльных ему сил для обороны ливийской столицы.

«Наше правительство начнет свою работу из штаб-квартиры в городе Сирт. Я сказал, что не войду в столицу, если условия не будут на 100 процентов легитимными», — заявил Фатхи Башага.

Он также добавил, что его правительство займётся организацией президентских выборов в Ливии, которые пройдут не позднее, чем через 14 месяцев.