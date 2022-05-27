Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на время капитального ремонта Биржевого моста 27 мая запустили паромную переправу по реке Нева между двумя причалами, сообщили в пресс-службе ГК «Астра Марин».

«Тритон»

Линия организована между причалами «Петропавловская крепость» на Мытнинской набережной и «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной, 2. Тримараны «Тритон» вместимостью 11 человек будут курсировать по Неве ежедневно, каждые 10 минут, с 10:00 до 20:00 мск. На борту теплоходов пассажиры смогут расположиться на мягких диванах. Каждое судно оборудовано откидным тентом на случай дождя.

«Время в пути между причалами составляет 7 минут — на сегодняшний день ни один другой вид транспорта не предлагает такую быструю поездку между Петропавловской крепостью и Адмиралтейством», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоимость билетов, которые можно приобрести на причалах или в онлайн-магазине BoatTrip, составляет всего 100 рублей. Планируется, что тримараны по Неве будут ходить до конца сентября.

Напомним, капремонт Биржевого моста был начат в ноябре 2021 года. Благодаря опережающему темпу, в комитете планируют возобновить движение на мосту на месяц раньше установленного срока, в октябре 2022 года. Полностью ремонт будет завершён к середине 2023 года.