Джакарта, , 11:59 — REGNUM Губернатор Западной Явы Ридван Камил прибыл в Швейцарию утром 27 мая после того, как получил известие о том, что его сын пропал во время купания в реке, сообщает CNN Indonesia.

Панорама «Швейцарии» Adushkina

«Губернатор Западной Явы прибыл в Швейцарию и был встречен послом Индонезии. Губернатор встречается с семьей», — заявили в посольстве Индонезии в Швейцарии.

С момента получения сообщения об исчезновении сына индонезийского губернатора посольство Индонезии в Берне тесно координировало свои действия со швейцарской полицией, службами экстренной помощи и ближайшей больницей в Берне.

Национальная полиция Индонезии также работает с Интерполом, чтобы помочь в поисках пропавшего сына.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии заявило, что посольство Индонезии в Берне (Швейцария), продолжает тесно координировать свои действия с местными властями в поисках старшего сына губернатора Западной Явы Ридвана Камиля, который пропал без вести во время купания в реке.

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