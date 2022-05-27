Чебоксары, 27 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Чувашия направила в ДНР продукцию и материалы электротехнического кластера региона — АО «ЧЭАЗ», ООО «ЧЭТА», ООО «Релематика», ООО «Чувашкабель». Объем груза — более 25 тонн: это трансформаторы, контакторы, кабели и провода, необходимые для восстановления электросетевого хозяйства Донбасса, а также продукты питания. В ДНР в эти дни также находится делегация Чувашии, в её составе — министр промышленности и энергетики республики Александр Кондратьев, депутат Госсовета Сергей Кольцов и генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Алексей Ильбеков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Чувашская делегация посетит значимые для ДНР предприятия, по итогам чего будут оцениваться конкретные потребности в необходимой помощи, которую может оказать Чувашия. В завершение ожидается подписание между минпромом Чувашии и минпромом ДНР коммюнике, закрепляющего все направления взаимодействия сторон.

В планах — выстроить производственно-технологические процессы, субконтрактацию, порядок восстановления энергохозяйства Донбасса и процесс подготовки кадров для отрасли электротехники, энергетики и машиностроения ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM,глава Чувашии Олег Николаев заявил, что регион взял шефство над Донецким электротехническим заводом.

Стоит отметить некоторую символичность такого шефства. В годы Великой Отечественной войны в Чебоксары были эвакуированы предприятия, в том числе с Украинской ССР, и таким образом аграрная республика наращивала производственный потенциал, становясь промышленным регионом. Так, например, Чебоксарский (ордена Трудового Красного знамени) электроаппаратный заводбыл создан на базе харьковского электромеханического завода и ленинградского «Электрика». Теперь знаменитые на всю страну чебоксарские электротехники словно воздают должное — помогают освобождённому Донбассу и оказывают необходимую помощь.