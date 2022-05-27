Москва, 27 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Страны Запада объявили всему Русскому миру тотальную войну и теперь этого уже никто не скрывает. Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов при российском МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной», — сказал он.

При этом глава МИД РФ отметил, что ситуация с «отменой» России западными странами сохранится надолго и добавил, что представители Запада продолжают свои попытки поссорить народы бывшего Советского Союза путем использования тенденциозных трактовок истории.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ сообщили, что пять сотрудников посольства Хорватии в России будут высланы из Москвы.