Чебоксары, 27 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Чувашии 40-летнего предпринимателя признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. С учетом смягчающих вину обстоятельств суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Представители республиканского минприроды в 2020 году обратились в МВД с просьбой проверить одну из фирм, поставивших тракторы в районные лесничества в рамках госконтракта. У ведомства появились сомнения по поводу надлежащего качества приобретенной техники. В рамках проверки были назначены экспертизы.

Установлено, что весной 2020 года предприятие, возглавляемое жителем Чебоксарского района, выиграло аукцион на закупку трех тракторов в рамках реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов». Общество с ограниченной ответственностью должно было поставить новую технику в Шемуршинский, Ибресинский и Чебоксарский лесничества, однако тракторы были собраны из бывших в употреблении, отремонтированных деталей. Ущерб бюджету составил более 8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии директор компании продал сыну и себе по заниженным ценам гараж и офисное здание.

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