Москва, , 11:55 — REGNUM Большинство жителей России (70%) считают, что массового дефицита товаров не будет. А 69% уверены, что российские компании смогут заместить продукцию ушедших с рынка зарубежных производителей, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Продовольственные товары Admoblkaluga.ru

Респонденты полагают, что российские производители скорее смогут заменить зарубежные фирмы в производстве продуктов питания (94%), предметов гигиены (91%), бытовой химии (90%), строительных и отделочных материалов (86%).

Также граждане выражали мнение о возможности импортозамещения в производстве медикаментов и лекарств (смогут 69% vs не смогут 24%), в авиационной отрасли (66% vs 22%), изготовлении промышленного оборудования (63% vs 29%).

По мнению 55%, отечественные производители смогут заместить иностранное медицинское оборудование, не смогут — 34%. В вопросе импортозамещения автомобилей и автозапчастей мнения разделились: 50% считают, что российские компании смогут заменить иностранные, 40% — скорее не смогут.

Опрос по телефону проведен 24 мая 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, термин «импортозамещение» следовало бы заменить на словосочетание «технологический суверенитет», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

