В КНР призвали США не раздувать «китайскую угрозу»
Пекин, 27 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Соединенным Штатам не стоит раздувать «китайскую угрозу», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкен о «серьезном вызове международному порядку» со стороны Пекина.
Представитель МИД КНР добавил, что речь Блинкена «распространяет ложную информацию», намеренно очерняет внешнюю и внутреннюю политику Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что в рамках новой редакции стратегии национальной обороны США продолжают считать своим главным стратегическим соперником Китай. По её словам, Китай остаётся основным вызовом даже на фоне «российской угрозы» в Европе.
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