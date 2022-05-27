Пекин, 27 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Соединенным Штатам не стоит раздувать «китайскую угрозу», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкен о «серьезном вызове международному порядку» со стороны Пекина.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Американская сторона заявила, что Китай является самым серьезным долгосрочным вызовом мировому порядку, это является искажением истины. Китай всегда был, есть и будет защитником международного порядка», — сказал он на брифинге.

Представитель МИД КНР добавил, что речь Блинкена «распространяет ложную информацию», намеренно очерняет внешнюю и внутреннюю политику Китая.

«Мы хотели бы предостеречь американскую сторону от недооценки твердой решимости, твердой воли и широких возможностей китайского народа в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что в рамках новой редакции стратегии национальной обороны США продолжают считать своим главным стратегическим соперником Китай. По её словам, Китай остаётся основным вызовом даже на фоне «российской угрозы» в Европе.

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