Москва, 27 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Пятеро сотрудников посольства Хорватии в Москве должны покинуть Россию из-за недружественных шагов хорватских властей. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Посла Хорватии в РФ Томислава Цара 27 мая вызвали в российский МИД. Ему объявили решительный протест в связи с тем, что власти его страны безосновательно пытаются «возложить на Россию вину за военные преступления на Украине». Кроме того, хорватская сторона оказывает военную помощь неонацистскому украинскому режиму.

«В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве persona nоn grata», — указали в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Хорватия выслала 18 российских дипломатов.

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