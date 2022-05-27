Уфа, 27 мая 2022, 11:56 — REGNUM Нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Башкирии Андрея Агапова представил начальник Межрегиональной инспекции ФНС по Приволжскому федеральному округу Антон Закамский на встрече с коллективом регионального Управления Федеральной налоговой службы России. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба главы Башкирии.
Сообщается, что на встрече присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее его указом Агапов был освобожден от должности председателя госкомитета региона по жилищному и строительному надзору — главного государственного жилищного инспектора Башкирии по собственному желанию. Исполнение его обязанностей возложено на заместителя председателя Жилстройнадзора региона Артура Давлетшина.
«Возглавить налоговую службу республики — это большая ответственность. Мы знаем вас как грамотного руководителя, обладающего универсальным багажом профессиональных знаний и компетенций. Уверен, вы успешно справитесь с новыми обязанностями», — приводит пресс-служба слова главы региона.
Агапов поблагодарил руководство ФНС России, руководство Башкирии и трудовой коллектив за оказанное доверие.