Уфа, 27 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Башкирии Андрея Агапова представил начальник Межрегиональной инспекции ФНС по Приволжскому федеральному округу Антон Закамский на встрече с коллективом регионального Управления Федеральной налоговой службы России. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Эмблема Федеральной налоговой службы (ФНС) России

Сообщается, что на встрече присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее его указом Агапов был освобожден от должности председателя госкомитета региона по жилищному и строительному надзору — главного государственного жилищного инспектора Башкирии по собственному желанию. Исполнение его обязанностей возложено на заместителя председателя Жилстройнадзора региона Артура Давлетшина.

«Возглавить налоговую службу республики — это большая ответственность. Мы знаем вас как грамотного руководителя, обладающего универсальным багажом профессиональных знаний и компетенций. Уверен, вы успешно справитесь с новыми обязанностями», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Агапов поблагодарил руководство ФНС России, руководство Башкирии и трудовой коллектив за оказанное доверие.