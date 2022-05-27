Краснодар, , 11:50 — REGNUM Ещё 21 человек госпитализирован в коронавирусные стационары Краснодарского края, данные за сутки на утро 27 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 26 мая, в больницы попали 27 человек.

Средства профилактики против ковида Василий Иванов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом, на 42 меньше, чем сутками ранее.

«В Краснодаре заразились 23 человека, в Сочи и Красноармейском районе — по семь, в Новороссийске — пять», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В ковидных стационарах Кубани лечатся 280 человек, девять пациентов находятся на ИВЛ, ещё один — на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 1524 пациента.

С начала пандемии на территории края подтверждено 260 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 249 228 человек, скончались 10 918 жителей края.