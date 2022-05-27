Пекин, , 11:48 — REGNUM Пекин планирует содействовать экономическому развитию Соломоновых островов. Об этом в ходе пресс-конференции в Хониаре с министром иностранных дел Соломоновых островов Иеремием Манеле заявил глава МИД Китая Ван И. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе китайского внешнеполитического ведовства.

Соломоновы острова с высоты (сс) Yvonne Green DFAT

«КНР окажет поддержку Соломоновым Островам, чтобы они могли в полной мере реализовать свои сравнительные преимущества», — подчеркнул Ван И.

Он добавил, что власти Китая примут практические меры, чтобы «упростить двусторонний товарооборот и поток инвестиций, расширить перечень перспективной продукции, поставляемой Китаю».

«Китай предоставит режим нулевого тарифа для 98% товаров, экспортируемых в КНР [с Соломоновых Островов]», — добавил китайский дипломат.

Также китайские власти будут стимулировать национальные компании к наращиванию капиталовложений в совместные проекты, подчеркнул Ван И.