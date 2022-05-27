Калуга, , 12:04 — REGNUM В Калужской области летом 2022 года на 250 спортивных площадках состоится 750 мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт в моем дворе». Об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра спорта региона Олега Сердюкова.

На 250 спортивных площадках состоится 750 мероприятий в рамках проекта «Спорт в моем дворе». Министерство спорта Калужской области

Проект «Спорт в моем дворе» призван развить спорт по месту жительства, привлечь взрослых и детей к занятиям физкультурой и спортом. Желающие смогут не только смотреть спортивные праздники и участвовать в них, но и записаться на занятия в спортивные школы. В 2021 году 130 дворовых площадок области было задействовано в проекте, здесь проводились различные спортивные мероприятия. В этом сезоне спортивные праздники пройдут уже на 250 площадках. Это физкультурные праздники с играми, мастер-классы, тренировки и показательные выступления лучших спортсменов городов и районов.

«Наш проект «Спорт в моем дворе» получил поддержку руководства области. В спортивной сфере проект приоритетный. На региональном Геопортале 40.ru, где сейчас представлены различные спортивные объекты Калуги, появится отдельная вкладка «Спорт в моем дворе» с информацией о каждой площадке и её фотографиями. Проект регионального министерства спорта «Спорт в моем дворе» реализуется при содействии аппарата Уполномоченного по правам ребенка Калужской области и при поддержке областной прокуратуры», — отметил Олег Сердюков.

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