В Калужской области продолжают развивать проект «Спорт в моем дворе»
Калуга, 27 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Калужской области летом 2022 года на 250 спортивных площадках состоится 750 мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт в моем дворе». Об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра спорта региона Олега Сердюкова.
Проект «Спорт в моем дворе» призван развить спорт по месту жительства, привлечь взрослых и детей к занятиям физкультурой и спортом. Желающие смогут не только смотреть спортивные праздники и участвовать в них, но и записаться на занятия в спортивные школы. В 2021 году 130 дворовых площадок области было задействовано в проекте, здесь проводились различные спортивные мероприятия. В этом сезоне спортивные праздники пройдут уже на 250 площадках. Это физкультурные праздники с играми, мастер-классы, тренировки и показательные выступления лучших спортсменов городов и районов.