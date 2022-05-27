Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Менеджер паспортно-визового отдела Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) признался, что это он установил в женском туалете вуза скрытую камеру видеонаблюдения. Такую информацию распространил 27 мая телеграмм-канал Mash.

Дарья Драй ИА REGNUM СПБГУ

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в одной из женских туалетных комнат первого этажа здания СПбГУ на Университетской набережной была обнаружена скрытая камера видеонаблюдения. Она была замаскирована в медицинскую маску и спрятана на батарее туалета. 25 мая ее случайно нашел один из сотрудников вуза, а на следующий день был выслежен и задержан подозреваемый.

Задержанным оказался 31-летий менеджер паспортно-визового отдела, который занимался визовой и юридической поддержкой иностранных студентов. Мужчина признался, что камера принадлежит ему.

«Записи с камер хранил для личного пользования», — говорится в сообщении. Идёт разбирательство.