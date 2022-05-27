Мурманск, 27 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине погиб еще один военнослужащий из Мурманской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Военнослужащий Сергей Давыдов погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Сергей вырос в Мурманске и затем выбрал путь ратного служения нашему Отечеству. Он до последнего оставался верен чести, присяге и России. Глубокие соболезнования всем родным и близким погибшего. Светлая память герою», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманский губернатор сообщил о гибели на Украине нескольких военнослужащих Заполярья.