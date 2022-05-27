Сеул, 27 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз темпов экономического роста Южной Кореи в 2022 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

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Согласно опубликованным данным, темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,5%, что на 0,2% меньше по сравнению с мартовским прогнозом.

Сообщается, что эксперты понизили прогноз из-за роста цен на энергоносители, замедлением темпов экономического роста Китая и снижением спроса в Европе.

Между тем Банк Кореи понизил прогноз темпов экономического роста страны на 0,3%, до 2,7%.

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