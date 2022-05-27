Москва, 27 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Более 4,6 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в России за минувшие сутки, число госпитализаций составило 1972. Об этом сообщили 27 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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За сутки медики зафиксировали 4619 случаев инфицирования, днём ранее заболевших было 4700 человек.

Госпитализированы из-за коронавирусной инфекции 1972 человека, днём ранее — 2060 человек.

Скончались за сутки 84 человека с COVID-19, накануне зафиксировали 91 смерть. Выздоровлений было 6064 против 6455 днём ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре новую волну заболеваемости COVID-19 ожидают осенью. Это связано с тем, что инфекция переходит в разряд сезонных.

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