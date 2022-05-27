Рамалла , 27 мая 2022, 11:48 — REGNUM Государственный прокурор Палестины Акрам аль-Хатиб опубликовал результаты расследования по делу об убийстве журналистики Ширин Абу Акле. Об этом 27 мая сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на заявление прокуратуры.
По последним данным, следствие провело экспертизу пули, извлечённой из тела журналистки. Эксперты установили, что пуля была выпущена из оружия калибром 5.56-мм по стандарту НАТО. Согласно заявлению прокуратуры, анализ раны показал, что журналистка находилась спиной к убийце и в момент смерти пыталась скрыться от обстрела.
«У нас есть факты и данные, которые позволяют нам опровергнуть любую израильскую версию. Американская сторона была проинформирована о ходе нашего расследования, но не вмешивалась в наши процедуры», — заявил Акрам аль-Хатиб.
Журналистка Ширин Акле была убита 11 мая во время освещения палестинских протестов в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.