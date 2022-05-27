Рамалла , 27 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Государственный прокурор Палестины Акрам аль-Хатиб опубликовал результаты расследования по делу об убийстве журналистики Ширин Абу Акле. Об этом 27 мая сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на заявление прокуратуры.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

По последним данным, следствие провело экспертизу пули, извлечённой из тела журналистки. Эксперты установили, что пуля была выпущена из оружия калибром 5.56-мм по стандарту НАТО. Согласно заявлению прокуратуры, анализ раны показал, что журналистка находилась спиной к убийце и в момент смерти пыталась скрыться от обстрела.

«У нас есть факты и данные, которые позволяют нам опровергнуть любую израильскую версию. Американская сторона была проинформирована о ходе нашего расследования, но не вмешивалась в наши процедуры», — заявил Акрам аль-Хатиб.

Журналистка Ширин Акле была убита 11 мая во время освещения палестинских протестов в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.