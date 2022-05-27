Оренбург, , 11:42 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 26 мая, госпитализировано десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель снизился более, чем в три раза, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в стационарах лечатся 87 человек с COVID-19. Состояние 23 оренбуржцев медики оценивают как тяжёлое. Пятеро находятся на искусственной вентиляции лёгких, ещё 57 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 216 387 заражений коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 39 случаев.