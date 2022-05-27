Воронеж, 27 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки госпитализировали 19 человек с заражением коронавирусом, данные опубликованы 27 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 26 мая, сообщалось о госпитализации 37 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Воронежской области подтверждено заражение коронавирусом у 182 человек, это на 45 больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после ковида 268 человек, ещё трое скончались.

За период пандемии в Воронежской области было подтверждено 384 493 случая заболевания COVID-19, выздоровели 374 274 человека. Жертвами инфекции в регионе стали 8 297 человек.