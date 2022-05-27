Донецк, 27 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Донецка и Александровки. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В СЦКК зафиксировали в 11:20 две украинские атаки. Боевики с позиций в Марьинке обстреляли из миномёта населённый пункт Александровка. Всего выпущено десять мин калибром 120 мм.

Одновременно из Красногоровки был нанесён артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Выпущено пять снарядов калибром 122 мм.