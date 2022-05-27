Новый Некоуз, Ярославская область, 27 мая 2022, 11:48 — REGNUM В Ярославской области определился кандидат на довыборы по округу №22, который ранее представлял Александр Тарасенков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По итогу проведённого «Единой Россией» праймериз кандидатом в депутаты от партии по 22 округу станет 26-летний Иван Демидов.
Сейчас молодой человек занимает должность председателя регионального отделения Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи», также состоит в Общественной палате Ярославской области.
Место депутата стало вакантно после назначения Александра Тарасенкова то главы Переславля-Залесского.