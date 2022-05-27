Новый Некоуз, Ярославская область, 27 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославской области определился кандидат на довыборы по округу №22, который ранее представлял Александр Тарасенков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vk.com/rssm_yaroslavl Иван Демидов

По итогу проведённого «Единой Россией» праймериз кандидатом в депутаты от партии по 22 округу станет 26-летний Иван Демидов.

«На мой взгляд, когда молодой человек идёт, у него горят глаза, ему хочется заниматься. Плюс 26 лет — за это время всё-таки накоплен определённый опыт и с федеральными структурами, и с региональными органами власти. Я считаю, что справлюсь. Может быть не всё будет получаться сразу, но все усилия и вся деятельность будет направлена конечно на округ», — заявил Демидов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Сейчас молодой человек занимает должность председателя регионального отделения Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи», также состоит в Общественной палате Ярославской области.

Место депутата стало вакантно после назначения Александра Тарасенкова то главы Переславля-Залесского.