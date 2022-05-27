Ростов-на-Дону, 27 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 165 человек, выписан с выздоровлением 131 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 июля.

Александр Погожев ИА REGNUM Очередь на ПЦР-тест в Ростове-на-Дону

Новых носителей коронавируса выявили в 35 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (33), Батайске и Таганроге (по 13), Волгодонске и Белокалитвинском районе (по десять). 32% заразившихся — люди старше 66 лет, более 10% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё два человека — 67-летняя женщина и 77-летний мужчина.

В Ростовской области с начала пандемии зарегистрировано 376 тыс.112 случаев заражения коронавирусом, вылечились 364 тыс. 011 пациентов. Справиться осложнениями, вызванными инфекцией, не смогли 10 926 человек.