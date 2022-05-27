Благовещенск, , 11:40 — REGNUM В трёх районах Приамурья установился высокий IV класс пожарной опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в областном управлении МЧС.

Пал травы ГУ МЧС по Ярославской области

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Сложная пожароопасная обстановка сложилась в Серышевском районе, в Белогорском и Ромненском муниципальных округах.

За последние сутки в Приамурье потушили восемь палов сухой растительности на площади более 17 га. Пожары действовали в Зее, в Благовещенском, Октябрьском районах, в Бурейском и Сковородинском муниципальных округах. В их тушении принимали участие 36 человек и девять единиц техники.

За сутки на территории области провели 251 рейд и составили 30 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, город Красноярск заволокло дымкой. Местные жители сообщают о запахе гари в воздухе. Красноярцы предполагают, что причина произошедшего — лесные пожары.