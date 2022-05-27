Самара, 27 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Компьютерную технику доставили в школу города Снежное Донецкой Народной Республики из Самарской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с главой Самарской области Дмитрием Азаровым побывали в средней школе № 8 города Снежное.

Отмечается, что из Самарской области в это учебное заведение были переданы книги, компьютерная техник, учебники и канцелярия.

Сообщается, что кроме этого, Пушилин с Азаровым посетили завод «Авиатех». Из Самарской области в ДНР были доставлены мусоровозы КамАЗ, самосвал, каналопромывочная машина, бульдозер, грейдер, Газель дуэт, автомобиль Лада 21 310 4×4, автомобили медслужбы, реанемобили.

Отмечается, что эта техника будет находиться в городе Снежном до выполнения всех задач.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области прибыл в Донецкую Народную Республику. Власти этого российского региона взяли шефство над городом Снежное ДНР.