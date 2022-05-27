Канберра, 27 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила на саммите в Фиджи, что Австралия является открытым партнером в области безопасности и готова построить систему взаимоотношений, учитывающую все интересы островных государств в Индо-Тихоокеанском регионе. Она также подчеркнула, что одним из приоритетных направлений внешней политики нового правительства Австралии будет решение климатических проблем. Об этом 27 мая сообщил телеканал Nine News.

penrithsustainabilityunit Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг

Вонг подчеркнул, что Австралия понимает, что последствия изменения климата «реальны» для островных государств, которые одними из первых страдают от повышения уровня мирового океана.

«Наше послание Тихоокеанскому региону — простое. Мы слушаем вас, и мы вас услышали … Я очень рада, что так много австралийцев проголосовали за более решительные действия в отношении климата. И я признаю, что Фиджи и другие тихоокеанские островные государства говорят об этом уже очень много лет», — заявила министр в ходе своего выступления.

В свете того, что Соломоновы острова и Китай заключили пакт о безопасности, Вонг также призвала тихоокеанские государства выбрать Австралию в качестве партнера по безопасности.