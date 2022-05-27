Москва, 27 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Центральный банк России с 30 мая выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов серии «Российская Федерация» — «Ивановская область», сообщается на сайте регулятора.

Ivoblduma.ru Ивановская областная Дума

Монета «Ивановская область» номиналом 10 рублей выпускается тиражом 1 миллион штук. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца с выступающим кантом.

На монете изображён герб Ивановской области. Памятная монета принимается во всех видах платежей без всяких ограничений.

Как сообщало, ЦБ РФ с 27 мая выпускает в обращение памятные монеты «Иван Царевич и Серый Волк».

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