Париж, 27 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Финляндии и Швеции необходимо сохранить нейтральный статус, заявил посол Китая в Париже Лу Шае.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам дипломата, которые приводят французские СМИ, нейтральный статус обеспечивает безопасность Финляндии и Швеции лучше, чем вступление в НАТО, поскольку альянс представляет угрозу России.

Как сообщало ИА REGNUM, Шае назвал причиной украинского кризиса расширение НАТО на восток, отметив, что такой же точки зрения придерживаются многие жители Запада.