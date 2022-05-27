Дарвин, Австралия, , 11:36 — REGNUM 27 мая жители Северной территории Австралии почувствовали подземный толчок магнитудой 6,2 балла. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Дарвин, Австралия Kookaburraair.com.au

Порядка 550 местных жителей обратились в экстренные службы в связи с землетрясением.

В Бюро метеорологии Австралии заявили, что в настоящее время угрозы цунами в результате землетрясения, которое ощущалось в столичном Дарвине и прилегающих регионах, нет.

«Угрозы цунами материковой части Австралии, островам или территориям нет», — говорится в сообщении, выпущенном после фиксирования подземного толчка.

Жители Дарвина сообщили, что временно почувствовали, как их «дома раскачиваются», а в офисах дрожала мебель.

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