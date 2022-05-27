Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Станцию «оранжевой» ветки Петербургского метрополитена «Проспект Большевиков» закрывали для входа пассажиров из-за скачка напряжения, сообщили 27 мая в пресс-службе городской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Перепад напряжения произошел около 11:21 мск 27 мая. Из-за посадки напряжения была закрыта на вход станция «Проспект Большевиков».

«В 11:28 станция «Проспект Большевиков» открыта на вход, работает в обычном режиме», — уточнили в метро.