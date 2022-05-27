Сеул, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 585 человек. Об этом 27 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 27 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 051 523 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1836 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 574 408 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 5070 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 282 944 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 36 543 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 3 974 465 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 16 584 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 053 287.

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