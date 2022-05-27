Канберра, 27 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. 27 мая телеканал NineNews запустил специальную рубрику, в которой журналисты отвечают на самые популярные вопросы зрителей в сфере защиты прав потребителей. Первым вопросом, который выбрала редакция, стал «Законно ли магазинам требовать произвести оплату наличными, хотя почти все люди пользуются картой?»

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные и безналичные

Как оказалось, владельцы магазинов имеют полное право потребовать от покупателя произвести оплату физическими банкнотами.

Согласно правилам Резервного банка Австралии, поставщик товаров или услуг «волен устанавливать коммерческие условия, на которых будет производиться оплата, до заключения контракта на поставку товаров или услуг».

Проще говоря, до тех пор, пока продукт не был куплен или услуга не была оказана, предприниматели имеют законное право устанавливать порядок оплаты — конечно, если другая сторона на это согласна.