Рим, 27 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Римский футбольный клуб «Лацио» продлил контракт с главным тренером Маурицио Сарри. Об этом 27 мая сообщает Corriere dello Sport.

Www.chelseafc.com Маурицио Сарри

По информации издания, новое соглашение клуба с 63-летним специалистом рассчитано до 2025 года.

Напомним, Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021 года. В сезоне 2021/22 команда под его руководством заняла пятое место в турнирной таблице, набрав 64 очка в 38 турах.