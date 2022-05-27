Канберра, , 11:34 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в своем первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Австралии Энтони Альбанизом заявил, что хочет восстановить отношения с Австралией. Об этом 27 мая сообщил телеканал Nine News.

Голубь Мира. Франция Иван Шилов © ИА REGNUM

Макрон сказал, что отношения между двумя странами должны основываться на «доверии и уважении». В прошлом году отношения между Канберрой и Парижем опустились на исторически низкую точку после того, как прежнее правительство Австралии во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном отказалось от контракта на строительство подводных лодок.

В опубликованном пресс-релизе французской стороны говорится, что Альбаниз и Макрон разговаривали по телефону более 20 минут. Лидеры согласились, что двум странам необходимо восстановить отношения, чтобы совместно противостоять международным вызовам.

Макрон и Альбаниз также договорились работать над укреплением мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе перед лицом более напористого Китая.