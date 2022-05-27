Москва, 27 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российским войсками были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 вооруженных украинских формирований. Об этом 27 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Также, в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал он.

Помимо этого, Конашенков добавил, что районе Гусаровки Харьковской области были уничтожена радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие часа ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил России в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины были поражены семь командно-наблюдательных пунктов и тринадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.