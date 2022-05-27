Москва, , 11:31 — REGNUM Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиций. Об этом 27 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Артиллерия, залп

«В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец», — сказал Конашенков на брифинге.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотный летательный аппарат, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3218 единиц специальной военной автомобильной техники.