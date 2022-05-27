Салехард, 27 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. На Ямале в 2022 году зарегистрировано 173 укуса людей безнадзорными собаками. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

Отмечается, что значительное влияние на ситуацию с увеличением численности безнадзорных животных оказывает «самовыгул», за который в регионе с 1 июля предусмотрены штрафы в размере 1-2,5 тыс. рублей.

В Ямало-Ненецком автономном округе работают один частный и 12 муниципальных приютов, в которые за первый квартал поступило 1 425 животных. Ожидается открытие ещё одного приюта для безнадзорных животных в Новом Уренгое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре на приюты для бездомных животных потратят 58 млн бюджетных рублей