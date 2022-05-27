Новодвинск, Архангельская область, 27 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Новодвинске 61-летняя женщина убила своего супруга. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Елена Миронова ИА REGNUM К началу садового сезона рассада готова

По данным ведомства, пьяный супруг обвиняемой в ходе ссоры с женой разбросал ее рассаду. Женщина схватила кухонный нож и воткнула в бедро обидчика. Мужчина умер от потери крови до приезда скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии женщина убила мужа, отказавшегося помогать по хозяйству.