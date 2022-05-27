Череповец, Вологодская область, , 11:30 — REGNUM В рамках форума «Экосистема. Устойчивое развитие» прошла дискуссия по теме «Молодежь и экология: новые возможности». В качестве спикера в ней приняла участие руководитель экологического проекта «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

Саженец ИА REGNUM

Обсуждение экологического проекта АНО «Россия — страна возможностей» коснулось путей вовлечения людей в экологичный образ жизни, необходимой поддержки для лидеров в экосфере и способах привить экопривычки населению.

«Каждый человек ищет выгоду, поэтому необходимо обосновывать, что экологичный образ жизни в долгосрочной перспективе приведет к выгоде. Это касается как отдельных людей, так и предприятий. При этом важно ежедневно показывать своим примером, что быть экологичным — просто: даже сортировка мусора, которая сейчас многим кажется сложной, — абсолютно механическое занятие», — предложила участница форума Елизавета Чежина .

Многие из участников отметили, что для развития инициатив необходима информационная поддержка, а также площадки, на которых эколидеры могут презентовать свои инициативы, вовлекая в них разных людей.

Еще один участник Иван Федотов, сказал, что для развития инициатив нужны наставники, которые будут направлять и координировать.

«Это важно в ситуации, когда мы пошли «не в ту сторону»: эксперты должны помогать и корректировать вектор развития проекта. А чтобы идеи действительно становились массовыми — нужны СМИ. Необходимо освещать мероприятия, приглашать на них высокопоставленных людей, и уже затем тиражировать эту информацию, в том числе в университетах», — поделился мнением Иван Федотов .

В формировании нового проекта поучаствовала и генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко. Она поделилась мнением, что для вовлечения людей необходимо говорить о последствиях неэкологичного образа жизни. Также она сказала, что нужно для развития своих идей.

«Для развития экоинициатив любому лидеру нужна команда, а также важно рассказывать о своих идеях как минимум 30 людям каждый день», — пояснила Ольга Степченко.

Вита Саар, руководитель экологического проекта АНО «Россия — страна возможностей» подчеркнула: «Предложенные на обсуждении идеи безусловно станут основой экологического проекта АНО «Россия — страна возможностей». То, что сказали ребята — и есть настоящий запрос будущих участников проекта к создателям. Кроме этого, самых активных и вовлеченных участников форума «Экосистема» мы обеспечим постфорумным сопровождением в рамках нашего проекта».