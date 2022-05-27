«Экосистема»: на форуме рассказали о выгодах от участия в экопроектах
Череповец, Вологодская область, 27 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В рамках форума «Экосистема. Устойчивое развитие» прошла дискуссия по теме «Молодежь и экология: новые возможности». В качестве спикера в ней приняла участие руководитель экологического проекта «Россия — страна возможностей» Вита Саар.
Обсуждение экологического проекта АНО «Россия — страна возможностей» коснулось путей вовлечения людей в экологичный образ жизни, необходимой поддержки для лидеров в экосфере и способах привить экопривычки населению.
Многие из участников отметили, что для развития инициатив необходима информационная поддержка, а также площадки, на которых эколидеры могут презентовать свои инициативы, вовлекая в них разных людей.
Еще один участник Иван Федотов, сказал, что для развития инициатив нужны наставники, которые будут направлять и координировать.
В формировании нового проекта поучаствовала и генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко. Она поделилась мнением, что для вовлечения людей необходимо говорить о последствиях неэкологичного образа жизни. Также она сказала, что нужно для развития своих идей.
Вита Саар, руководитель экологического проекта АНО «Россия — страна возможностей» подчеркнула: «Предложенные на обсуждении идеи безусловно станут основой экологического проекта АНО «Россия — страна возможностей». То, что сказали ребята — и есть настоящий запрос будущих участников проекта к создателям. Кроме этого, самых активных и вовлеченных участников форума «Экосистема» мы обеспечим постфорумным сопровождением в рамках нашего проекта».