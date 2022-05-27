Сочи, Краснодарский край, , 11:30 — REGNUM Жительница Сочи оставила своих четырёх маленьких детей, в возрасте от одного года до трёх лет, одних в квартире на длительное время. В отношении женщина начата доследственная проверка, сообщили 27 мая в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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По предварительным данным, вечером 24 мая её сожитель и отец троих детей, обнаружил, что дети находятся дома одни, их мать отсутствует. Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы.

Полицейские детей передали медикам, сейчас дети находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Местонахождение матери детей установлено, с женщиной проводятся следственные действия. Следователи намерены установить, какими были условия жизни и воспитания детей, имелись ли основания полагать, что могут нарушаться законные интересы малолетних. Также будет дана оценка работе органов опеки.