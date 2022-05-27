Москва, 27 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Россия отстает от основных экономик мира по уровню доступности капитала. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 27 мая заявил руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Предприниматель

«РФ очень низкая доступность капитала. А без капитала невозможно развивать бизнес, — сказал Свириденко. — Ставки в РФ выше, чем в ключевых экономиках мира. Выше, чем в Китае или в Малайзии. Доля корпоративных кредитов в ВВП РФ меньше, чем в Китае. Ситуация за 10 лет почти не поменялась. И при таких ставках невыгодного начинать бизнес. И 50% всех инвестиций — это собственные средства. С иностранными инвестициями всё понятно — мы сейчас их ждать не можем. По капиталу мы отстаем от основных экономик мира и как в сложившихся условиях без капитала развивать экономику – непонятно»