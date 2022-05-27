Канберра, 27 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Лидеру Национальной партии Австралии Барнаби Джойсу бросят вызов, когда на следующей неделе партийное руководство соберется на заседание. Об этом 27 мая написала газета The Sydney Morning.

Bidgee Барнаби Джойс

Один из членов бывшего правительства Даррен Честер 26 мая подтвердил, что выступит против Джойса в качестве лидера партии. В интервью The Sydney Morning Herald Честер сказал, что для Национальной партии Австралии настало «время перемен».

Напомним, что вместе с Либеральной партией Австралии националисты входят в «Коалицию», которая проиграла недавно прошедшие всеобщие выборы.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о том, что покинет пост лидера партии и станет рядовым депутатом. На его место в качестве лидера партии придет экс-министр обороны Питер Даттон, который на следующей неделе станет лидером оппозиции.